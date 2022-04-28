شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يوفر آليات جديدة لتسويق منتجات مشروعات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز ينفذ خطة طموحة للتوسع في تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الاليكترونية وتطوير مهارات أصحاب المشروعات وتدريبهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها لتتمكن من المنافسة محليا وعالميا مما يسهم في زيادة إنتاج هذه المشروعات ويعمل على تعميق التصنيع المحلى وهو ما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على منتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تلبية احتياجات السوق المحلى من مختلف المنتجات مما يؤدى إلى تقليل الواردات ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطنى.

وأشارت جامع إلى أن الجهاز قام منذ بداية العام الحالي بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الاليكترونية مثل جوميا وأمازون لإتاحة الفرص التسويقية الواعدة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة من اصحاب المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية وأوضحت أن فروع جهاز تنمية المشروعات في المحافظات تقوم الآن بعقد دورات تدريبية مجانية متخصصة في مجال التسويق الإلكتروني وذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر اخرى لتأهيلهم في مجال التسويق الإلكتروني والعرض الاحترافي للمنتجات حيث تلقى المئات من أصحاب المشروعات هذه الدورات في محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف والمنيا ومدينة العاشر من رمضان وجاري عرض منتجاتهم في كبرى مواقع التسويق الالكتروني التي تعاقد معها الجهاز.

وأكدت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على تقديم خدمات فنية متكاملة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومساعدتهم في مختلف مراحل تأسيس المشروع من خلال وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات والتي قدمت ما يزيد على 482 ألف خدمة للمواطنين خلال السنوات السبع الماضية منها ما يزيد على 103 ألف رخصة نهائية لمشروعات جديدة وما يزيد على 4 آلاف رخصة مؤقتة ونهائية لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي واستكمال اوراقها حتى تتمكن من العمل في استقرار وتحصل علي مختلف اوجه الدعم التي تمنحها الدولة من خلال قانون تنمية المشروعات الجديد. وأضافت أنه يتم مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع من خلال التنوع في منافذ التسويق حيث شارك ما يزيد على 22 ألف عارض في حوالى ألف معرض ونجحوا في تحقيق تعاقدات ومبيعات زادت على نصف مليار جنيه.

وأضافت جامع أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير آلياته للوصول للمواطنين خاصة بالقرى والمراكز البعيدة في الصعيد والمحافظات الحدودية حيث أطلق الجهاز وحدة تطوير المشروعات المتنقلة التي قدمت خدماتها الفنية والارشادية للآلاف من أصحاب المشروعات ومازالت بهدف توعيتهم بخدمات الجهاز التمويلية والتسويقية والفنية وتشجيعهم علي الاستفادة منها في تطوير مشروعاتهم والتوسع فيها أو إقامة مشروعات جديدة. ودعت جامع أصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للتوجه لأفرع الجهاز بكافة المحافظات للاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز والدورات التدريبية المتنوعة التي ستساعدهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.