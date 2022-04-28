شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. وتنفيذ صفقة على بنك القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 10773 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1855 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13216 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4335 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2777 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك القاهرة لعدد 1.1 مليون سهم بقيمة 6.97 مليون جنيه.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 50 سهم، 523 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية 2300 سهم، 19400 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ايديتا للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، بي انفستمنتس القابضة، 155 ألف سهم، 751.6 ألف سهم، 105 ألف سهم، 10 مليون سهم، 233.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 470 ألف سهم، واشترت إدارة حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2 حوالي 523 ألف سهم.

أعلنت 7 شركات وهم القاهرة للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 15 ألف سهم، وبذلك يصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.2439% من أسهم رأس المال، والثانية 110 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.7964% من أسهم رأس المال.

والثالثة 350 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.74%، واشترت الرابعة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.47%، واشترت الخامسة 575 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.94% من أسهم رأس المال، واشترت السادسة 190 ألف سهم خزينة، واشترت السابعة 700 ألف سهم خزينة.

في سياق منفصل أعلنت شركة دلمار للتنمية السياحية إحدى شركات عامر القابضة (عامر جروب)، عن إنهاء كافة أوجه الخلاف محل النزاع القضائي القائم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة دلمار للتنمية السياحية وذلك عن مشروع الشركة ببورتو مارينا بمركز مارينا العلمين السياحي.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ريح بلغ 148.4 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 31 مارس عام 2022 مقابل صافي ربح بمبلغ 107.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي ومقابل صافي ربح بمبلغ 74.3 مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية، مرجعة أسباب الارتفاع إلى زيادة كميات الإنتاج لزيادة الطلب على منتجات الشركة، زيادة أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة.

وحققت شركة مصر للزيوت والصابون، إجمالي إيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد وإيرادات الأوراق المالية والإيرادات الأخرى والأرباح الرأسمالية مبلغ 1645 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1167 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما بلغ الفائض بعد الضريبة مبلغ 1.531 مليون جنيه مقابل خسائر 9.883 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحققت شركة مطاحن مصر العليا، فائض قبل الضريبة بلغ 107.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 99.3 مليون جنيه عن الفترة المقارنة، وبلغ صافي الفائض بعد الضريبة 83.51 مليون جنيه مقارنة مع 76.6 مليون جنيه.

وحققت شركة الدلتا للسكر، مبيعات بلغت 601.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 224.1 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة نمو 168.28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 76.8 مليون جنيه مقارنة مع 76.78 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 0.06%.

ومن جهتها قالت شركة اميرالد للاستثمار العقاري، إن شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، قد تقدمت بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، للعدول نهائيًا عن تقديم عرض الشراء الإجباري لأسهم الشركة.

فيما قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من البنوك الدائنة لإعادة هيكلة الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة للشركة بما يتماشى مع موقف السيولة الحالية والمستقبلية، يأتي ذلك على خلفية الظروف الاستثنائية التي مرت بها الشركة في الأعوام السابقة نتيجة جائحة كوفيد-19 والتي تسببت بخروج الشركة من بعض العقود، وكذلك تأخر بعض العملاء عن السداد في المواعيد المستحقة مما كان له الأثر السلبي على التدفقات النقدية للشركة.