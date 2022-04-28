شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: مد أجل تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية حتى يوم 8 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم (1426) الصادر بتاريخ 18/4/2022، والذي حدد فيه اجازة عيد الفطر المبارك؛ فقد تقرر مد أجل تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، وإقرار الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار ضريبة كسب العمل، وكذا نموذج 41 خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة، وذلك كله حتى يوم 8 مايو 2022، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها".

وأكد عبد القادر أن ذلك يأتي تنفيذًا للقانون، وحرصًا من جانب المصلحة على توعية الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، ومنها تقديم الاقرار الضريبي، لافتًا إلى أن خطورة عدم الوفاء بهذه الالتزامات قد يعرض المخالف للعقوبات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح .