شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على مطار القاهرة للشحن الجوى بقيمة 243 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة مطار القاهرة للشحن الجوي لعدد 52.7 ألف سهم بقيمة 243.2 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الأربعاء بسوق خارج المقصورة، كما تم تنفيذ صفقة على شركة النيل للوجستيات لعدد 50 ألف سهم بقيمة 195 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي كمية التداول بسوق خارج المقصورة 873.5 ألف سهم بقيمة 448.5 مليون جنيه لعدد 18 شركة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.502 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 250.9 مليون ورقة مالية بقيمة 766.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.9 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.56%، والعرب على 14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.1 مليون جنيه، 172.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.05 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 56 مليون جنيه، 142.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 10718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4316 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3760 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.