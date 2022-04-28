شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع أمام الدولار عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت العملة الأوروبية "اليورو" أمام نظيرتها الأمريكية "الدولار"، اليوم الخميس، دون مستوى 1.05 دولار، وذلك للمرة الأولى فى نحو 5 سنوات.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، بحلول الساعة 08:47 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو دون مستوى 1.05 دولار، بعد أن كانت قد أنهت تعاملات الجلسة السابقة عند 1.0555 دولار.

وبذلك تكون العملة الأوروبية قد انخفضت دون مستوى 1.05 دولار للمرة الأولى منذ شهر أبريل 2017.