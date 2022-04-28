شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار اليوم الخميس.. الطماطم بـ 10.5 جنيه والبطاطس بـ4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الخضروات في سوق العبور استقرار ملحوظ اليوم حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 5.5 إلى 10.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2 إلى 4 جنيهات .

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات والجزر من 1.5 إلى 4 جنيهات والباذنجان البلدي 3.5 إلى 6 جنيهات والرومي 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو،وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي البلدي 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 4.5 إلى 5.5 جنيهات والفلفل الحامي 4.5 إلى 5.5 جنيه

وبلغ سعر الفلفل الألوان 9 إلى 17 جنيها في سوق الجملة والملوخية من 8 إلى 9 جنيهات والخيار الصوب 3.5 إلى 6 جنيهات والخيار البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبسلة من 4 إلى 7 جنيهات والسبانخ من 2.5 إلى 4.5 جنيه والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 1.5 إلى 3.5 جنيه والثوم 3.5 إلى 5.5 جنيه واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 الي 4 جنيهات والفول الأخضر 3 الي 6 جنيهات