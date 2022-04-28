شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة فى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية فى على تعمير وتنمية سيناء من خلال إنشاء المئات من المشروعات فى كل قطاعات لعمل تنمية حقيقية فى آرض الفيروز.

وقد خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 21/2022 لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات 2 مليار جنيه بنسبة 32,4%،

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة شمال سيناء في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 458.5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 43 مشروعا منها استكمال إنشاء 17 تجمع تنموي بالمحافظة بتكلفة 755 مليون جنيه، إلى جانب تطوير مناطق غير آمنة بالمحافظة بتكلفة 100 مليون جنيه.

وفي قطاع التنمية المحلية تتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي 128.6 مليون جنيه، توجيه 59 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، إلى جانب توجيه 15.5 مليون جنيه لخدمات تحسين البيئة، ومن المستهدف تنفيذ 34 مشروعا تنمويا في هذا القطاع.