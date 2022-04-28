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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الغذاء والدواء رفعت الحظر الموقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة (central Denmark) في مملكة الدنمارك.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن القرار جاء انطلاقا من متابعتها التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناء على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد بعدم ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المنطقة.

يذكر أن «الغذاء والدواء» تقوم برفع الحظر الموقت الذي تفرضه على استيراد لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتهما من الدول أو المناطق أو الأقاليم في حال توفر تقرير من إحدى المنظمات الدولية المعترف بها، يفيد بالسيطرة على مسببات الحظر أو زوالها، إضافة إلى تقرير عن الوضع الصحي صادر من الجهة الرقابية الرسمية في الدولة المعنية، مدعما بجميع الوثائق التي تثبت السيطرة على مسببات الحظر أو زوالها.