92 مليونا أرباح مبكو في الربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق «مبكو» أرباحا صافية بقيمة 92 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 18 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بنسبة زيادة 421%.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة تحقيق ربح تشغيلي بـ101 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 23 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 340%. فيما بلغ إجمالي الربح 143 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 48 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 198%.

وبلغت ربحية السهم 1.85 ريال، مقابل 0.36 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة الإيرادات بنسبة 52% نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة. ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار منتجات الشركة على مستوى العالم، ونتيجة لذلك تمت زيادة هامش الربح الإجمالي من 24% إلى 47%.

وأشارت إلى أن أثر الزيادة في سعر البيع قابله جزئيا زيادة في تكلفة المبيعات بمبلغ 9.3 ملايين ريال، ومصروفات عمومية وإدارية بقيمة 5.2 ملايين ريال، ومصروفات بيع وتوزيع بقيمة 3.45 ملايين ريال، ومصروفات أخرى بمبلغ 3.35 ملايين ريال، ومصاريف الزكاة بمبلغ 3.2 ملايين ريال، بالإضافة إلى انخفاض في الإيرادات الأخرى بمبلغ 4.6 ملايين ريال تشمل مكاسب من التخلص من معدات الحماية الشخصية بقيمة 2.4 مليون ريال، ومبيعات خردة بقيمة 2.6 مليون ريال في نفس الربع من العام السابق والتي لم تحدث في الربع الحالي.

وبحسب الشركة، تشمل الزيادة في مصاريف البيع والتوزيع تكاليف النقل والشحن التي ترتفع بسبب زيادة مبيعات الصادرات وزيادة تكاليف الشحن على مستوى العالم. وتتكون المصاريف الأخرى من خسارة من بيع معدات الوقاية الشخصية بقيمة مليوني ريال، وخسائر صرف العملات الأجنبية بقيمة 1.5 مليون ريال. وتتكون الزيادة في المصاريف الإدارية والعمومية بشكل أساسي من زيادة 3.4 ملايين ريال في تكاليف الرواتب والتي تعود إلى الزيادات في الرواتب والعمالة الإضافية التي وظفتها الشركة.