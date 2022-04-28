زيادة أرباح نماء للكيماويات 235%

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وأفادت النتائج المالية الأولية للشركة بأن الربح التشغيلي بلغ 33 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 13 مليون ريال خلال الربع المماثل بارتفاع 155%. وبلغ إجمالي الربح 52 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 34 مليون ريال خلال الربع المماثل بارتفاع 53%.وبلغت ربحية السهم 1.42 ريال، مقابل 0.427 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وعزت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل إلى:
ارتفاع متوسط هوامش ربح بيع المنتجات النهائية
انخفاض المصاريف العمومية والإدارية
انخفاض مصاريف التمويل
تحقيق إيرادات أخرى غير متكررة بسبب التخلص من خردة بمبلغ وقدره 2.1 مليون ريال.
وأشارت إلى أن ذلك جاء بالرغم من انخفاض في كمية مبيعات المنتجات النهائية،
وتمت إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الربع الأول.
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