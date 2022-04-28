تراجع أرباح التصنيع الوطنية إلى 309 ملايين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع صافي ربح شركة التصنيع الوطنية «تصنيع» إلى 309 ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل 328 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6%.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن الربح التشغيلي بلغ 543 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 562 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 3%.

وبلغ إجمالي الربح 288 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 187مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 54%.

وبلغت ربحية السهم 0.46 ريالا، مقابل 0.49 ريالا خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وذلك نتيجة لارتفاع متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض الكميات المباعة لبعض المنتجات. بالرغم من ارتفاع المبيعات نتيجة تحسن متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات

وأشارت الشركة إلى أنه تم إعادة تعديل بعض أرقام المقارنة للفترات الماضية بما يتناسب مع عرض الربع الأول.