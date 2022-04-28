شكرا لقرائتكم خبر أمريكانا تعيّن غولدمان ساكس وأبوظبي الأول والأهلي كابيتال لإدارة الطرح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عينت شركة أمريكانا للأغذية كلا من غولدمان ساكس وبنك أبوظبي الأول والأهلي كابيتال لإدارة الطرح العام الذي يمكن أن يتم في أقرب وقت هذا العام.

وقالت وكالة بلومبيرج، نقلا عن مصادر مطلعة، «إن الشركة قامت بتعيين بنك روتشيلد كمستشار مالي لعملية الطرح، وسيتم إضافة بنوك أخرى لتتولى مهاما مختلفة خلال الأشهر القادمة».

وأضافت «إن الشركة تخطط لجمع مليار دولار من الطرح، إذ إنه من المتوقع أن يتم تقييمها بما يراوح بين 7 حتى 8 مليارات دولار، مشيرة إلى أن تفاصيل حجم الطرح وتوقيته أولية وقابلة للتغيير.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» في مارس الماضي، أن شركة «أمريكانا»، تجري محادثات أولية للإدراج في السعودية أو في الإمارات، أو للإدراج المزدوج.

وكانت مجموعة «أديبتيو» الإماراتية قد استحوذت على 93.4% من أسهم الشركة، اشترت حصة منها في أكتوبر 2016، وحصة أخرى في مارس 2017.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2016، شراءه 50% من مجموعة «أديبتيو» الإماراتية المملوكة لمجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة محمد العبار، وذلك عبر شركته التابعة «الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية».

وانسحبت «أمريكانا» من السوق الكويتية في 23 أبريل 2018. وتأسست الشركة في الكويت في عام 1964، وتدير أكثر من 1800 مطعم في جميع أنحاء المنطقة، فضلا عن 25 موقعا لإنتاج المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية والكويت ومصر.

طرح أمريكانا

إدارة الطرح: غولدمان ساكس بنك أبوظبي الأول الأهلي كابيتال

المستشار المالي: بنك روتشيلد