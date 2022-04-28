ارتفاع أرباح «زجاج» إلى 35 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» أرباحا صافية بقيمة 35 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 10 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بنسبة ارتفاع 260%.

ووفق النتائج المالية الأولية للشركة بلغ الربح التشغيلي 1.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 0.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 450%. وبلغ إجمالي الربح 4.3 ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل 1.5 مليون ريال خلال الربع المماثل بارتفاع 187%.

وبلغت ربحية السهم 1.07 ريال، مقابل 0.3 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- زيادة حصة الأرباح من الشركات الزميلة العاملة في قطاع الزجاج المسطح

- زيادة الإيرادات والربح التشغيلي في نشاط العبوات الزجاجية وتم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتفق مع عرض أرقام الفترة الحالية.