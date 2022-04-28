شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يستقبل وفد رواندى 16 مايو لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون مع أفريقيا في اتحاد الصناعات المصري، أنه من المرتقب أن تستقبل مصر وفد من دولة رواندا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 17 مايو 2022

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الصناعات لقاءات ثنائية مع الوفد الرواندي للتوافق حول عناصر العمل المشترك في مسألة الاستثمارات والتبادل التجاري وتسهيل دخول البضائع والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البلدين.