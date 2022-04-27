شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 4.5 مليار ريال في الربع الأول لعام 2022م بنسبة 32% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك الأهلي السعودي عن تحقيق صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 4.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2022م، بزيادة نسبتها نحو 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حقق البنك أرباحا بـ3.4 مليار ريال. جاء ذلك عقب الاعلان أمس عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2022م.

وأوضح البنك في بيان على "تداول" أمس الأربعاء، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2022 مقارنة مع الربع نفسه من العام 2021 يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 41% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية وانخفاض في مصاريف عمليات أخرى، حيث بلغ إجمالي ربح العمليات 8.1 مليار ريال خلال الربع الأول مقابل 5.7 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 32% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات.

وقد ارتفعت موجودات البنك خلال الفترة الحالية إلى 921.6 مليار ريال مقابل 599.6 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 54%، وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.98 ريال مقابل 1.1 ريال للفترة نفسها من العام السابق. كما أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، ارتفع بنسبة 52%.

وأرجع البنك سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 34% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، وارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11% بسبب ارتفاع في دخل من رسوم خدمات مصرفية وارتفاع الدخل من الاستثمارات*وانخفاض في مصاريف العمليات الأخرى.

وأشار إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 13%، مبينا أن ذلك يعود بشكل رئيس إلى انخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، إيجارات ومصاريف المباني، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.

وبلغ صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة خلال الفترة الحالية 385 مليون ريال سعودي، مقابل 286 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 34%. وقد تم احتساب ربحية السهم للسنة الحالية والماضية بقسمة صافي دخل الفترة العائد على مساهمي البنك للسنة (بعد خصم التكاليف المتعلقة بالشريحة الأولى صكوك) على المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة 4,437,948 ألف (2021: 2,992,891 ألف).