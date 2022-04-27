شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين اليوم الأربعاء، مع استمرار صعود الدولار بدعم من توقعات بتشديد قوي للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية حوالي واحد بالمئة إلى 1887.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1720 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1881.45 دولار وهو أدنى مستوى منذ 24 فبراير شباط.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.84 بالمئة إلى 1888.00 دولارا للأوقية، فيما قفز الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2017 بدعم من توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيكون أكثر تشديدا للسياسة النقدية من أقرانه وتدفقات للاستثمار الآمن تغذيها مخاوف من تباطؤ النمو في الصين وأوروبا.