شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.502 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ليسيكو مصر، أم بي للهندسة. إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ليسيكو مصر، أم بي للهندسة.

البورصة تربح 3.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.502 مليار جنيه. البورصة تربح 3.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.502 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 250.9 مليون ورقة مالية بقيمة 766.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.9 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.56%، والعرب على 14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.1 مليون جنيه، 172.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.05 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 56 مليون جنيه، 142.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 10718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4316 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3760 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 1.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.59%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.000 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.49%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 12.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.45%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.177 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 7.93%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.51%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.03%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 18.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.43%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.533 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.96%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 14.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.79%.