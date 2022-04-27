الارشيف / الاقتصاد

السودان تعلن إنتاج أكثر من 5 أطنان ذهب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تعلن إنتاج أكثر من 5 أطنان ذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أعلى نسبة إنتاج من الذهب للربع الأول من العام منذ خمس سنوات، حيث بلغ إجمالي إنتاج الموارد المعدنية خلال الربع الأول من العام 2022م 5.22 أطنان مقارنة ب 4.3 أطنان في الربع الأول من العام الماضي 2021م بنسبة إنجاز بلغت 121%.

وأعرب وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمُّو، عن سعادته بما حققته الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وشركات الإنتاج العاملة في قطاع المعادن في السودان.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا