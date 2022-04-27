بشرى سارة.. 1850 جنيها تراجعًا في سعر الحديد.. وعز تكشف أسباب خفض الأسعار

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الحديد في مصر، بقيمة تتراح بين 800 و1850 جنيها في السوق المصرية، اعتبارا من 1 مايو المقبل.

وأعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن بعض شركات الحديد بدأت خفض الأسعار، حيث خفضت شركة حديد عز أسعار طن الحديد بحوالي 830 جنيها لأسعار شهر مايو 2022، ليكون سعره 19170 تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجاء تراجع أسعار الحديد عقب بدء منح رخص جديدة لتصنيع البليت والحديد الإسفنجي في مصر.

وفي الفترة الماضبة، حققت أسعار الحديد مستويات تصل لنحو 20970 جنيهًا لسعر بيع الطن من أرض المصنع، بعد أن كانت تتراوح بين 17 و19 ألف جنيه.

وتراوحت اسعار الحديد للبيع من ارض المصنع وفقًا لشعبة مواد البناء، بين 18.900 و19.170 جنيها.

طن حديد المصريين سجل للبيع من أرض المصنع نحو19100 جنيها بتراجع 800 جنيه، مشتملا على ضريبة القيمة المضافة.

وسجل سعر الحديد بشركة السويس للصلب بعد التراجع وللبيع من أرض المصنع قيمة 19.100 ألف جنيه وتراجع 800 جنيه، شامل ضريبة القيمة المضافة.

وتراجع سعر طن حديد عز، وسجل سعر طن حديد عز للبيع من أرض المصنع 19.70 جنيها بتراجع بنحو 830 جنيها، وهو الاعلى في قائمة الاسعار المعلنة.

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل قيمة 18.900 جنيها للبيع من ارض المصنع متراجعا بنحو 1000 جنيها للبيع من أرض المصنع.

وتراجع حديد السويس للصلب إلى 19.100 جنيها.

وتراجع بشاي للصلب إلى 19.120 بقيمة تراجع بلغت 1850 جنيها وكان يسجل قبل التراجع 20.970 جنيهًا.

وسجل سعر طن حديد الجارحي 19.000 جنيها.

عز تكشف عن أسباب خفض أسعار الحديد

على ضوء المتغيرات الدولية في أسعار الخامات الرئيسية للصلب من خام حديد وخردة والتي شهدت هبوطاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية ومع الانخفاض الحاد في أسعار حديد التسليح شبه المصنع (البيليت) من روسيا تحت ضغط العقوبات الدولية وعدم القدرة على تصريف الإنتاج، وهو ما يضع المنتج الوطني في منافسة غير عادلة، وخاصة بعد رفع الرسوم الوقائية في نوفمبر الماضي، فقد قررت حديد عز استجابة لتلك المتغيرات خفض أسعارها لشهر مايو من 20 ألف جنيه إلى 19,170 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع.

وفي هذا السياق فقد صرح چورچ متى رئيس قطاع التسويق بحديد عز بأن العامل الرئيسي في اتخاذ قرارات التسعير بالشركة هي تكلفة الخامات بالإضافة إلى التطورات العالمية الأخرى التي تؤثر في العرض والطلب.

وأضاف بأن أسعار حديد عز ديناميكية تنخفض وترتفع مع الدورات الاقتصادية التي تشهدها الصناعة. وقد قامت حديد عز بخفض أسعارها قبلاً بنسب تصل إلى 24% (3,048 جنيه) حيث انخفض سعر البيع في أكتوبر 2019 إلى 9,577 جنيه بعد أن كان 12,625 جنيه في أبريل 2018، كما انخفض أيضاً في يوليو 2020 بمقدار 2,469 جنيه (21%) إلى 9,421 بعد أن كان 11,890 جنيه في مايو 2019.

وهذا إنما يؤكد أن أسعار حديد عز دائماً ما تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة لما تشهده أسعار الخامات من تقلبات بالارتفاع والانخفاض فضلاً عن تطورات السوق العالمي. وكما أكدت الشركة سابقاً بأنه وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة – وهي انعكاس لظاهرة عالمية – إلا أن أسعار حديد عز كانت ولاتزال من أقل المستويات السعرية في العالم.