كل ما تريد معرفته عن مبادرة تطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - اطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة لتطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة بخطة 22/2023..

ما تستهدفه المبادرة

تستهدف المبادرة تطوير 75 تجمعًا حضريًا بمحافظات المرحلة الأولى من حياة كريمة، ويستفيد منها 4 مليون مواطن

وتستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

هدف المبادرة

مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" تأتي بهدف تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر؛ بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي، والاتساق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ بما يساهم في سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

ومبادرة تطوير التجمعات الحضرية تأتي كواحدة ضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المكانية التي تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023،

المحافظات التى تشملها المبادرة

تضم المبادرة نحو 75 تجمعًا حضريًا في نطاق محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، وعددها 20 محافظة هي (الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، قنا، بني سويف، الوادي الجديد، المنيا، الفيوم، الغربية، المنوفية، دمياط، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية)، ويستفيد منها نحو 4 ملايين مواطن.