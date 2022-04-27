شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: تراجع أسعار طن حديد التسليح 830 جنيها فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأربعاء 27 – 4-2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها تراجع أسعار طن حديد التسليح 830 جنيها فى الأسواق.. وإعلان الجهاز المركزى للتعيئة العامة والإحصاء، 57.8٪ من إصابات العمل فى نشاط الصناعات التحويلية بالنصف الأول من 2021 ..وغيرها من الأخبار

غرفة مواد البناء: تراجع أسعار طن حديد التسليح 830 جنيها فى الأسواق

أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن بعض شركات الحديد بدأت خفض الأسعار، حيث خفضت شركة حديد عز أسعار طن الحديد بحوالي 830 جنيها لأسعار شهر مايو 2022، ليكون سعر طن حديد عز 19170 تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

تعرف على تفاصيل مباحثات وزير البترول مع السفير الأسترالى بالقاهرة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد جلين مايلز السفير الاسترالى بالقاهرة حيث تم استعراض الأوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز في ظل التحديات الراهنة وأهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى خلال المرحلة الحالية ، فضلاً عن استعراض جهود التحول الطاقى واستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 ، هذا بالإضافة إلى استعراض أنشطة التعدين في مصر وأستراليا والجهود المبذولة لتطوير منظومة الثروة المعدنية في مصر.

الإحصاء: 57.8٪ من إصابات العمل فى نشاط الصناعات التحويلية بالنصف الأول من 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء بياناً صحفياً بمنـاسـبة اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، الذي أقـرته مــنظمة العمــل الدوليـة اعتبارا من عام 2003 تخـليـداً لـذكـــري العـامـلين الذيـن فقدوا حياتهم جراء الحـوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه ، وذلك تـأكيـــداً علي أهميـة اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصــابات والأمـراض المهنيه

رانيا المشاط: حريصون على تعزيز العلاقات مع دول أفريقيا وتفعيل التعاون لتبادل الخبرات

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت زينب أحمد، وزيرة المالية في دولة نيجريا، و إيمانويل توتوبا، السكرتير الدائم لوزارة المالية والتخطيط بتنزانيا، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وبحث المستجدات على الساحة الاقتصادية الدولية وجهود التعاون الإنمائي.

"القومى للحوكمة وجامعة بورسعيد" يوقعان اتفاقية تعاون للتطوير وتنمية القدرات

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ممثلَا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، وجامعة بورسعيد ممثلة في الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس الجامعة؛ اتفاقية تعاون مشترك -عبر الفيديو كونفرانس- في مجالات الحوكمة والتطوير وإعادة الهيكلة الإدارية وتنمية القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية وغير ذلك من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

32% ارتفاعًا بصادرات الصناعات الهندسية بالربع الأول من 2022 لتسجل 983مليون دولار

ارتفعت صادرات مصر الهندسية خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 32% لتسجل 983 مليون دولار فى 2022 حتى نهاية شهر مارس بالمقارنة بـ 743 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفق التقرير الشهرى للمجلس التصديري.

اتحاد مستثمرى المشروعات: تصريحات الرئيس السيسى رسالة طمأنة للمستثمرين

أكد اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي والعمل على دعم الصناعة بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين .

صندوق النقد: النمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتفع لـ 5%

توقع صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء ، أن يُصبح التعافى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير متوازن نظرًا للتفاوت الملحوظ بين ارتفاع نمو الدول المصدرة للنفط بنسبة 5.4% مقابل 4.4% للأسواق الصاعدة والدول متوسطة الدخل و1.1% للدول منخفضة الدخل .

البريد المصرى يعلن عن الفائز بجائزة "المليون جنيه"

أقامت الهيئة القومية للبريد حفل السحب على جائزة "المليون جنيه" لعملاء حسابات التوفير، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية، وقد تم إجراء السحب بمبني البريد بالقرية الذكية بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وجميع قيادات الهيئة ومحمد ابو العلا عبد اللطيف ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.