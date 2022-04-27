شكرا لقرائتكم خبر عن الروبل يقفز إلى أعلى مستوى في عامين مقابل اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفز الروبل إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو في تعاملات موسكو اليوم الأربعاء، بدعم من قيود مفروضة على رؤوس الأموال وإيرادات منتظرة من مدفوعات ضريبية، بعد أن زادت روسيا المخاطر في نزاع الغاز مع أوروبا.

وبحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش، كان الروبل مرتفعا 1.97 بالمئة عند 75.31 مقابل اليورو، وهو أقوى مستوى له منذ مارس آذار2020، كما صعد الروبل أمام الدولار الأمريكي، حوالي واحد بالمئة إلى 72.80.