شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مخزونات البنزين فى الساحل الشرقى الأمريكى تهبط لأدنى مستوى منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مخزونات البنزين في الساحل الشرقي الأمريكي تهبط لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2014، فى ظزل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بتمديد الحظر المفروض على تصدير أنواع معينة من الأسمدة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مع إمكانية تمديد الحظر في المستقبل أيضا.

ونشرت تعليمات الرئيس الروسي، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، في وثيقة اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للكرملين، وسيتوجب على الحكومة الروسية تقديم تقرير حول الإجراءات، التي تم اتخاذها بحلول 31 مايو المقبل، ومن ثم كل 3 أشهر.

وأصدر بوتين تعليمات بتخصيص 153 مليار روبل على الأقل للقطاع الزراعي على شكل قروض بشروط تفضيلية، وكذلك أصدر الرئيس الروسي تعليمات للحكومة الروسية لإلغاء رسوم الاستيراد على أنواع معينة من الآلات الزراعية.