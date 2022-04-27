شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة لولو تستثمر 51 مليون ريال سعودي في مشروع الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كجزأ من خطة التوسع في المملكة العربية السعودية, رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمجموعة اللولو السيد يوسف علي ام اي وقع اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لشركة منازل الخبراء للتطوير العقاري السيد ثامر عبدالكريم القريشي لتنفيذ أحدث فروع لولو هايبرماركت في مدينة الطائف سيتي ووك مول. تم توقيع هذه الإتفاقية في مكة المكرمة.

و بمساحة تبلغ 21.000 قدم مربع التي تتكون من دورين ستوفر الراحة و وعد علامة لولو في قطاع التجزئة لسكان الطائف. و الذي سيتم افتتاحه في يناير 2023, المتجر و الذي يمثل استثمار بقيمة 51 مليون ريال سعودي للمجموعة

والتي ستخلق المزيد من الوظائف للمواطنين في مدينة الطائف التي تقع في منطقة مكة المكرمة, مدينة الطائف التي تمتلك طقساً رائعا نظرا لارتفاعها و تشتهر بالورد الطائفي و تعتبر العاصمة الصيفية للسعودية.

أحد أهم الأماكن في طريق الحج و العمرة لوجود الميقات في الطائف. مما يضعها في خريطة السياحة الدينية أيضاً.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمجموعة اللولو السيد يوسف علي رحب بفرصة الاستثمار الجديدة قائلا انها تمثل طاقة الاقتصاد الجديد في المملكة.

" مجموعة لولو قامت بربط نموها مع الرؤية التي وضعها القادة في المملكة العربية السعودية."

السيد يوسف علي علق قائلاً,"نحن نسعى للإستفادة من الإمكانيات للمدن السعودية الغير رئيسية والمدن الصغرى و التي تتطور بشكل سريع و تعتبر الطائف مركزاً حضرياً مهماً من المدن الغير رئيسي. انا متأكد ان الطائف سيتي ووك سيوفر تجربة تسوق عالمية للمدينة. و أيضاً انتهز هذه الفرصة لأعبر عن وافر امتناني و تقديري لجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز و لحكومة المملكة التي وفرت بيئة جائبة للاستثمار و تطوير الإقتصاد المحلي."

يوجد 26 لولو هايبرماركت و متاجر اكسبريس في المملكة العربية السعودية و المجموعة حاليا لديها أكثر من 3000 موظف سعودي من ضمنهم 1100 إمرأة في جميع فروع الهايبرماركت المنتشرة في المملكة.