شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.1%، وصعد قطاعي البنوك والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعي السياحة والترفيه والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، أعقبه قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، وهبط قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.3%، وانخفضت قطاعات الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 0.1%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.502 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 250.9 مليون ورقة مالية بقيمة 766.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.9 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.56%، والعرب على 14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.1 مليون جنيه، 172.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.05 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 56 مليون جنيه، 142.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 10718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4316 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3760 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.