شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الصناعات: قرارات الرئيس تطمئن القطاع الخاص والمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قرارات الرئيس فى حفل الإفطار الأسرة المصرية، جيدة وجاءت فى توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن خلال حفل افطار الأسرة المصرية، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، مع دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال ألفترة المقبلة للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد.

وأضاف الدسوقي، أن القطاع الصناعى يثمن قرارات الرئيس وداعم لمبادرة الرئيس التى جاءت كلافتة طيبة من رئيس الجمهورية ونظرة للحكومة لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال وخاصة القطاع الصناعى الذى لا يزال يحتاج دعم كبير وقرارات سريعة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتناسب مع معالجة التحديات والتعامل مع الوضع الحإلى وخاصة التى أثرت على سلال الإمداد للخامات وارتفاع الأسعار وحركة التجارة والشحن.

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإلغاء قرارات البنك المركزى الأخيرة على ألفور والخاصة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات بنظام الاعتمادات البنكية لتأمين احتياجات المصانع والمواطنين كحد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات العالمية.

وأكد الدسوقي، أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبى احتياجات السوق المحلية وتقلل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا تمكنا من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، ودعم حقيقى لجميع اجهزة الدولة للقطاع الصناعى فى كل من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية، والنفإذ إلى الأسواق العالمية حيث أننا فى حالة نجاحنا فى ذلك نستطيع أن نصل إلى تحقيق حلم الرئيس واستراتيجية الدولة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وشملت القرارات الهامة للرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية، عقد مؤتمر صحفى عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وبرنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليار دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة والقوات المسلحة فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الحإلى بالإضافة إلى دعم مزارعى القمح فى مصر لزيادة الاكتفاء الذاتى من القمح.