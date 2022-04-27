رانيا المشاط: حريصون على تعزيز العلاقات مع دول أفريقيا وتفعيل التعاون لتبادل الخبرات

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القاهرة - سامية سيد - واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت زينب أحمد، وزيرة المالية في دولة نيجريا، و إيمانويل توتوبا، السكرتير الدائم لوزارة المالية والتخطيط بتنزانيا، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وبحث المستجدات على الساحة الاقتصادية الدولية وجهود التعاون الإنمائي.

وخلال اللقاء مع وزيرة المالية النيجيرية، تطرقت الوزيرتان إلى مناقشة مناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه التنمية في قارة أفريقيا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على الجهود المبذولة للدفع بأدوات التمويل المبتكر بما يحفز جهود التنمية المستدامة ويتيح الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي إلى جانب الدور الذي تقوم به الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

كما بحث اللقاء التعاون بين بلدان الجنوب وأهميته في تسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والاقتصادية الناشئة، من خلال جهود تبادل الخبرات والمعرفة وتكرار التجارب التنموية الناجحة، والتأكيد على أنه لا يمكن فصل المناخ عن التنمية وضرورة تعزيز العمل المناخي وأهميته في مواصلة النمو الشامل والمستدام. وأكدت "المشاط"، أهمية تعزيز جهود الأمن الغذائي من خلال التعاون بين دول قارة أفريقيا، لمواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد.

في سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيمانويل توتوبا، السكرتير الدائم لوزارة المالية والتخطيط بتنزانيا، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الحكومتين المصرية والتنزانية، كما تطرقت المباحثات إلى المتابعة على منصة التعاون التنسيقي المشترك التي عقدتها وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التعاون بين بلدان الجنوب، وأهمية المشاركة في المداولات الجارية بشأن دفع التعاون الجنوب جنوب بين دول قارة أفريقيا.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات البناءة بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والعمل المشترك لتعزيز جهود التعاون الإنمائي، لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، كما لفتت إلى الاستعدادات الجارية من قبل مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نسخته السابعة والعشرين وأهمية العمل المشترك مع دول القارة للاستفادة من المؤتمر في تسليط الضوء على أهمية دعم القارة في جهودها للتحول الأخضر ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية.

ومن جانبه وجه توتوبا، الشكر لجمهورية مصر العربية على التعاون البناء في تنفيذ سد تنزانيا بمشاركة فعالة من القطاع الخاص المصري، وهو ما يفتح الآفاق لمزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر وتنزانيا، لافتًا إلى أن تنزانيا مستعدة للتعاون والعمل المشترك في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في إطار خطتها لتنويع اقتصادها والاعتماد على الصناعة إلى جانب الزراعة.

ومن جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة الوزارية لمشروع رأس المال البشري، التي تعقد ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن 2022، بمشاركة السيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والذي يتعلق بالتحديات التي تواجه العالم على مستوى التعلم والتوظيف بسبب التحديات الحالية، وآثارها طويلة المدى على الإنتاجية، وأهمية الاستثمار في رأس المال البشري في دفع جهود تحقيق التنمية.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.