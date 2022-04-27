شكرا لقرائتكم خبر عن لينكد إن تختار "فودافون مصر" كأفضل مكان للعمل فى السوق المصرى خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت منصة لينكد إن - شبكة التواصل المهنى الأولى فى العالم - شركة "فودافون مصر" كأفضل وجهة للعمل في مصر لعام 2022، وذلك ضمن قائمة أفضل 15 وجهة عمل لتنمية الحياة المهنية في السوق المصرية، واعتمدت القائمة على 7 معايير يعد كلاً منها عنصرا مهما للتقدم الوظيفي، وهي القدرة على التقدم، ونمو المهارات، واستقرار الشركة، والفرص الخارجية، وتقارب والتألف داخل الشركة، والتنوع بين الجنسين داخل الشركة، وتعدد الخلفيات التعليمية.

جاء هذا الاختيار نتيجة لجهود "فودافون مصر" خلال السنوات الماضية فى توفير بيئة عمل مثالية للموظفين، وقد تم اختيارها في عدة استبيانات خاصة بأفضل مواقع العمل في الشرق الأوسط، منها استبيان مؤسسة Great Place to Work، حيث أجرته على آلاف الموظفين داخل عدد من الشركات والمؤسسات والكيانات الاقتصادية الكبرى لتقييم تجارب الموظفين فى الثقة والابتكار وقيم الشركة والقيادة، وقد حافظت فودافون على تواجدها ضمن القائمة مرتين في خلال نفس العام محليا وإقليميًا.

وتحرص فودافون مصر على الاستفادة من إمكانيات الكوادر المؤهلة، وتنمية مهارات الموظفين، وزيادة التفاعل بين العاملين بكافة المستويات الإدارية، وتبني سياسات للمساواة بين الجنسين، وهو ما يخلق بيئة عمل داعمة تساعد على التطور وأداء مهام العمل بأعلى كفاءة وجودة.

ويذكر أن شركة فودافون قد حصدت على العديد من الجوائز في هذا الصدد خلال الأعوام الماضية منها “أفضل صاحب عمل وجهة توظيفية” من معهد “Top Employer” العالمي، وحصلت الشركة على جائزة Gold employer of choice لعام 2022 من منظمة "Engineerex"، وهي الجائزة التي حصلت عليها لأكثر من 5 سنوات متتالية، كواحد من أفضل واجهات العمل التقنينية الأكثر طلبًا من قبل الموظفين في قطاع التكنولوجيا والذي يضم أكثر من 500 شركة.