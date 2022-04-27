شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى يعلن عن الفائز بجائزة "المليون جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت الهيئة القومية للبريد حفل السحب على جائزة "المليون جنيه" لعملاء حسابات التوفير، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية، وقد تم إجراء السحب بمبني البريد بالقرية الذكية بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وجميع قيادات الهيئة ومحمد ابو العلا عبد اللطيف ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلن الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد عن نتيجة السحب على حسابات التوفير "جائزة المليون جنيه" لشهر (ابريل2022)؛ حيث فاز بها العميل سليمان جعفر علي وهو صاحب حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد / فرع توفير شبرا.

وفي نفس السياق قال الدكتور شريف فاروق ان حملات جوائز حسابات التوفير "ربع السنوية" التي تقوم بها الهيئة القومية للبريد تأتي حرصاً من الهيئة على التواصل المستمر مع عملائها وتقديراً لولائهم الدائم وثقتهم بخدماتها المصرفية المتعددة والمتميزة التي تقدمها، وتعكس حرص واهتمام الهيئة علي تقديم تجربة مالية استثنائية لعملائها؛ حيث تسعي الهيئة دائما من خلال هذه الحملات التحفيزية إلى تشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدة حساباتهم وتشجيع المواطنين من غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من مكاتب البريد المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة طبقت كافة اجراءات الحوكمة والرقابة المالية الداخلية على كافة اجراءات العمل بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأعلى درجات الجودة، موجهاً خالص الشكر والتقدير الي جميع العاملين بالهيئة والذي يعتبرهم المحور الرئيسي في نجاح الهيئة على كافة الأصعدة، مشيرا الي انه تم ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب البريد وفقاً لأحدث المعايير الدولية ليصبح مكتب البريد واجهه المواطن للحصول على الخدمات المالية والحكومية والبريدية.

وجدير بالذكر ان جائزة المليون جنيه تقدم لعملاء توفير البريد بصفة "ربع سنوية" بقيمة مليون جنيه، وتنص شروط الاشتراك في المسابقة على ان يكون الحساب توفير "أفراد" وان يكون نشط ويكون الحد الأدنى للرصيد في الحساب 10 آلاف جنيه وقت الدخول في السحب على الجائزة ويكون الرصيد وقت إجراء السحب أكبر من أو يساوى رصيد أول المدة " الربع سنوية" وأن يكون هناك 3 معاملات على الحساب خلال فترة السحب وأن يكون للعميل بطاقات دفع إلكتروني مربوطة بحسابه مفعلة ونشطة ويحق للعميل الدخول في السحب بحساب واحد فقط من حساباته.