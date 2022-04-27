شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية القابضة للأدوية تعتمد نتائج الأعمال بتحقيق 378 مليون جنيه صافى ربح مجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2021.

وعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، خلال الجمعية، تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020/2021، حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 5.6 مليار جنيه وصافي ربح بنحو 378 مليون جنيه.

كما تم استعراض مراحل التطوير المخططة والفعلية بالشركات التابعة لتحقيق متطلبات GMP (ممارسات التصنيع الجيد)، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية على مدار العام المالي 2020/2021 وحتى نهاية مارس 2022 بإجمالي نحو 381 مليون جنيه، ومن المقرر إنجاز المرحلة الثالثة خلال العام المالي 2022/2023 بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وفيما يخص مشروع التحول الرقمي، تم الانتهاء من تركيب برنامج ERP في شركتي المرحلة الأولى (سيد ، النيل) وجاري حاليا التشغيل الفعلي، كما يجري التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.