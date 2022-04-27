شكرا لقرائتكم خبر عن 32 % ارتفاعًا بصادرات الصناعات الهندسية بالربع الأول من 2022 لتسجل 983مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر الهندسية خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 32% لتسجل 983 مليون دولار فى 2022 حتى نهاية شهر مارس بالمقارنة بـ 743 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفق التقرير الشهرى للمجلس التصديري.

وشهدت الصادرات الهندسية ارتفاعا بنسبه 41% فى شهر مارس 2022 بالمقارنة بنفس الشهر 2021 حيث بلغت 392 مليون دولار في مارس 2022 مقابل 278 مليون دولار فى مارس2021.

وأشار تقرير المجلس إلى أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2022 حتى نهاية شهر مارس بالمقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي، الأجهزة الكهربائية 66% و الكابلات 100% و الاجهزة المنزلية 21% و المعادن 94% و تشغيل و تشكيل المعادن 93% والالات و المعدات 116%.

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي أوروبا ( المملكة المتحدة – سلوفاكيا - فرنسا– المانيا – اسبانيا– التشيك ) وفي آسيا ( السعودية – الامارات – العراق – الأردن – الكويت – لبنان ) وفي أفريقيا (المغرب - الجزائر- ليبيا – غانا).

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن استمرار الطفرة المحققة في الصادرات الهندسية يعود إلى الطلب الخارجي المرتفع حاليا في ظل تضرر التوريد من بعض الدول، لافتًا إلى أن القطاعات الهندسية المصرية بحاجة إلى النزول بتكاليف الإنتاج حتى يتسنى الاستمرار في تحقيق القفزات التصديرية على مدار السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار خامات الإنتاج في العالم كله، الأمر الذي يضغط بقوة على الأسعار النهائية للمنتجات ليس في مصر وحسب ولكن في كافة الأسواق.

وبدورها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، على أن المجلس مستمر في فعاليات الدخول إلى الأسواق الجديدة، وأن هناك استجابة من بعض الأسواق في أفريقيا، حيث جرى توقيع عدة اتفاقات بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول مثل زامبيا و نيجيريا.

وكشفت "حلمى" عن عقد المجلس التصديرى للصناعات الهندسية اجتماع عبر تقنية zoom مع السفير محمد صفوت سفير مصر في دولة أنجولا للبدء في التحضيرات الخاصة بالبعثة التجارية الى أنجولا في الفترة من 27 يونيو الى 1 يوليو 2022، حيث افاد السفير بوجود العديد من الفرص التصديرية للشركات المصرية في دولة أنجولا.