شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء.. ورأس المال يصعد بقيمة 3.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.502 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 10718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4316 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة.