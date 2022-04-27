اتحاد مستثمرى المشروعات: تصريحات الرئيس السيسى رسالة طمأنة للمستثمرين 

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القاهرة - سامية سيد - أكد اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي والعمل على دعم الصناعة بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين .

وقال الاتحاد فى بيان له عقب مشاركته فى افطار الأسرة المصرية، إن الرئيس دائم المساندة للصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال التشريعات والقوانين وحوافز التمويل، وتوفير المجمعات الصناعية ومرافق التصنيع مسخرا كل جهود الدولة الحالية على توفير متطلبات الاستثمار والتصنيع و فوائض كهرباء والبنية الأساسية والطرق وغيرها .

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أن جميع المستثمرين من المصريين والاجانب لديهم حوافز وفرص غير مسبوقة للعمل والانتاج داخل السوق المحلى ولديهم ثقة كبيرة فى أن الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى قادر على الخروج من تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بدعم من جهود الإصلاح الاقتصادي الداخلية التى تمت خلال السنوات الست الماضية، مؤكدا أن القطاع الخاص المصرى والأجنبي مدرك تماما لمزايا وفرص الاستثمار في مصر، وسيعمل على استغلالها بدعم كافة مؤسسات الدولة.

وأضاف السقطى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية في قرى ومراكز حياة كريمة وهو ما سيتيح فرصا هائلة للاستثمار في الأنشطة الصناعية المناسبة لطبيعة القرى والمراكز مما يضمن استدامة التنمية فى تلك المناطق والخروج بأهلها من دائرة الفقر والقضاء على هجرة الشباب من القرية الى المدينة للبحث عن فرص عمل ملائمة .

وأضاف السقطى أن افطار الأسرة المصرية الذى أقيم بحضور كافة ممثلى القيادات والشخصيات العامة والسياسية وعدد من المواطنين كان خير دليل على حرص القيادة السياسية على الاقتراب من المواطنين وممثلى جميع فئات المجتمع والاستماع اليهم .

وأشار الاتحاد إلى مدى اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحرصه على التواصل المباشر مع المستثمرين ، وهو الامر الذى يضاف الى مجهوداته الكبيرة لدعم هذا القطاع الهام الذى يمثل 98 %من الاقتصاد المحلى والذى حظى باهتمام غير مسبوق من التشريعات والقوانين وحوافز التمويل، وتوفير المجمعات الصناعية ومرافق التصنيع بعد أن أعطى توجيهات مباشرة بتسخير كل جهود الدولة الحالية لتوفير متطلبات الاستثمار والتصنيع من كهرباء وبنية أساسية وطرق وغيرها .