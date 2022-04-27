شكرا لقرائتكم خبر عن هنشترى بسكويت وكعك العيد بكام السنة دى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفق آخر تطورات أسعار الكحك في السوق المصرية، يرصد الخليج 365 أبرز انواع الكعك والبسكويت لعيد الفطر لعام 2022 ، وذلك كمتوسط سعرى بين الشركات المنتجة.





أسعار الكعك والبسكويت

الكحك الملبن بسعر 90 جنيه.

الكحك المكسرات بسعر 100 جنيه.

الكحك الساده ب 105 جنيه.

البسكويت السادة بسعر 90 جنيه.

بسكويت نشادر بسعر 90 جنيه.

بسكويت برتقال بسعر 90 جنيه.

البسكويت الشوكولاتة بسعر 100 جنيه.

بيتي فور سادة بسعر 90 جنيه.

البيتي فور الشوكولاته بسعر 100 جنيه.

وتزيد الأسعار قليلا بالنسبة للأصناف المجهزة والمخبوزة بالسمن البلدي على النحو التالي:

الكحك الملبن بسعر 105 جنيه.

الكحك المكسرات بسعر 115 جنيه.

الكحك السادة بسعر 115 جنيه.

البسكويت السادة بسعر 105 جنيه.

الغريبة السادة بسعر 115 جنيه.

الغريبة المكسرات بسعر 130 جنيه.

البيتي فور السادة بسعر 105 جنيه.

البيتي فور الشوكولاته بسعر 115 جنيه.

المعمول بسعر 100 جنيه.

الكيلو المشكل 105 جنيه.

وتقوم بعض متاجر توزيع وصناعة الحلويات الشهيرة بتقديم العديد من العروض والتخفيضات على علب كحك العيد، كما توفر بعض المتاجر أصناف أكثر من تلك المعتادة صاحبة الشعبية الكبيرة في السوق.