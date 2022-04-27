شكرا لقرائتكم خبر عن كثافة شرائية للملابس عبر نقاط البيع بـ 1.4 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المحلات التجارية والمولات إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء مستلزمات العديد من الملابس والأحذية والحلويات استعدادا لعيد الفطر، لا سيما بعد انحسار وباء كورونا

وأكد بائعون في محلات تجارية بالشرقية، أن الأسواق تشهد حركة كثيفة من الشراء خلال الفترة الحالية، متوقعين أن تزداد خلال اليومين المقبلين، فيما أشاروا إلى أنه مع اقتراب انحسار وباء كورونا وعودة الحياة الطبيعية تشهد الأسواق انتعاشا في حركة البيع والشراء.

وقالوا إن محلات الحلويات والمكسرات والشكولاتة وشراء الملابس كانت الأكثر إقبالا من المواطنين للتجهيز لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وكشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع الملابس والأحذية تصدر مبيعات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» في الأسبوع الماضي، المنتهي في 23 أبريل الحالي، بنحو 1.421 مليار ريال، مقارنة بـ 1.541 مليار ريال في الأسبوع قبل الماضي، مرتفعا بنسبة 23.1 %، فيما ارتفع عدد عمليات البيع بنحو 21.9 %، مسجلا 7.488 مليون عملية، مقارنة بـ 6.141 مليون عملية.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء في المرتبة الثانية قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة عمليات بلغت 1.345 مليار ريال، في الأسبوع الماضي، منخفضة بنسبة 5.8 %، مقارنة بـ 1.427 مليار ريال، بينما جاء في المرتبة الثالثة قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة عمليات بلغت 1.040 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 1.3 %، مقارنة بـ 1.027 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن السلع والخدمات المتنوعة جاءت في المرتبة الرابعة بين القطاعات الأكثر إنفاقا في الأسبوع الماضي، بقيمة عمليات بلغت 1.051 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 3.7 %، مقارنة بـ 1.014 مليار ريال، في الأسبوع قبل الماضي، بينما جاء في المرتبة الخامسة قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت 718.859 مليون ريال، مقابل 703.767 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 2.1 %.

وبحسب التقرير، فإن قطاع النقل جاء في المرتبة السادسة بين الأكثر إنفاقا من المستهلكين بقيمة عمليات بلغت 608.365 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 3.1 %، مقارنة بـ 589.807 مليون ريال، تلاه قطاع محطات الوقود بقيمة عمليات بلغت 595.056 مليون ريال، مقارنة بـ 627.066 مليون ريال، منخفضا بنسبة 5.1 %.

وذكر التقرير أن قطاع المجوهرات قطاع في المرتبة الثامنة بقيمة عمليات بلغت 343.244 مليون ريال، مقارنة بـ 252.077 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 36.2 %، فيما تلاه قطاع الفنادق بقيمة عمليات 343.129 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 302.368 مليون ريال، بينما جاء في المرتبة العاشرة قطاع الأثاث بقيمة بلغت 341.635 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 4.8 %، مقارنة بـ 325.954 مليون ريال في الأسبوع قبل الماضي.

وأفاد التقرير أن مدينة الرياض جاءت في صدارة المدن الأكثر إنفاقا في الأسبوع المنتهي في 23 أبريل الحالي، بقيمة عمليات بلغت 3.147 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 4.4 %، مقارنة بـ 3.013 مليار ريال، على أساس أسبوعي، مشيرا إلى أن مدينة جدة جاءت ثانية بقيمة عمليات بلغت 1.784 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 8.7 %، مقارنة بـ 1.641 مليار ريال.

ولفت التقرير إلى أن مدينة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثالثة بين المدن الأكثر إنفاقا بقيمة عمليات بلغت 649.812 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 5.9 %، مقارنة بـ 613.647 مليون ريال، بينما تلتها مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 557.548 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 1.8 %، مقارنة بـ 547.690 مليون ريال.

وأوضح التقرير أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الخامسة بقيمة عمليات بلغت 432.955 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 9.9 %، مقارنة بـ 393.939 مليون ريال، بينما جاءت مدينة الخبر في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت 321.097 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 6.5 %، مقارنة بـ 301.439 مليون ريال على أساس أسبوعي.