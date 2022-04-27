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ويعد البرنامج واحدا من أهم برامج stc لدعم رواد الأعمال ومن أفضل مسرعات الأعمال في المنطقة، إذ يقدم البرنامج منحة مالية بقيمة 100 ألف ريال، وبرنامجا تدريبيا مكثفا يقدمه خبراء ومستشارون من وادي السيليكون في عدة مجالات، ويوفر البرنامج مساحات مكتبية لرواد الأعمال والترويج لمشاريعهم وفرصة الحضور والمشاركة في العديد من الفعاليات من ورش العمل والمعارض الوطنية والدولية كما يساعد المشاريع للوصول لأفضل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في السوق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - stc أعلنت عن فتح باب التقديم لبرنامج inspireU الداعم للمشاريع الناشئة، في دفعته التاسعة، بعنوان «حلم واقع» والذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال من تحقيق أحلامهم وتوفير أفضل الخدمات للشركات الناشئة.ويعد البرنامج واحدا من أهم برامج stc لدعم رواد الأعمال ومن أفضل مسرعات الأعمال في المنطقة، إذ يقدم البرنامج منحة مالية بقيمة 100 ألف ريال، وبرنامجا تدريبيا مكثفا يقدمه خبراء ومستشارون من وادي السيليكون في عدة مجالات، ويوفر البرنامج مساحات مكتبية لرواد الأعمال والترويج لمشاريعهم وفرصة الحضور والمشاركة في العديد من الفعاليات من ورش العمل والمعارض الوطنية والدولية كما يساعد المشاريع للوصول لأفضل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في السوق.

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