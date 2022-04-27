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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جنرال إلكتريك قلصت خسائرها الصافية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس الثلاثاء، أن التحسن في النتائج جاء بدعم من استمرار التعافي في قطاع الطيران والطلب القوي في مجال الرعاية الصحية.

وقد تجاوزت الإيرادات المعدلة للسهم والإيرادات الفصلية توقعات المحللين. وأبقت الشركة على توقعاتها لعام 2022 ككل.

وسجلت جنرال إلكتريك خسارة صافية يمكن أن يتحملها المساهمون العاديون عن هذا الربع بقيمة 0.99 دولار للسهم، وهو أقل من الخسارة في الربع نفسه من العام الماضي والتي كانت 2.61 دولار للسهم.