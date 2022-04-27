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وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه بدءا من الثلاثاء 25 رمضان وحتى الأحد 30 رمضان، ستكون الخدمات متاحة من الساعة الـ9 صباحا وحتى الـ3 مساء، عدا يوم الجمعة، حيث ستكون الخدمات فيه من الساعة الـ1 مساء وحتى الـ5 مساء، فيما سيتوقف العمل أول وثاني أيام عيد الفطر، مبينة أن العمل في 3 شوال من الساعة الـ9 صباحا وحتى الـ3 مساء، عدا يوم الجمعة من الساعة 1 مساء وحتى 5 مساء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التأمينات أكدت استمرارية العمل لقنوات خدمة العملاء خلال إجازة عيد الفطر، عبر مركز الاتصال وقنوات الخدمة الرقمية، من خلال الرقمين: 8001243344 - 920014000 أو عبر مراسلة حساب العناية بالعملاء في تويتر، أو زيارة بوابة المؤسسة الالكترونية.وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه بدءا من الثلاثاء 25 رمضان وحتى الأحد 30 رمضان، ستكون الخدمات متاحة من الساعة الـ9 صباحا وحتى الـ3 مساء، عدا يوم الجمعة، حيث ستكون الخدمات فيه من الساعة الـ1 مساء وحتى الـ5 مساء، فيما سيتوقف العمل أول وثاني أيام عيد الفطر، مبينة أن العمل في 3 شوال من الساعة الـ9 صباحا وحتى الـ3 مساء، عدا يوم الجمعة من الساعة 1 مساء وحتى 5 مساء.

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