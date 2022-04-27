شكرا لقرائتكم خبر حافلات مكة تنقل مليون راكب منذ بداية الانطلاق وتشغيل المرحلة الثالثة قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقل مشروع «حافلات مكة» التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ انطلاق المراحل التجريبية للمشروع أكثر من مليون مستخدم، وذلك بحسب بيانات المركز الموحد للنقل في مكة.

وأكد المركز نجاح تشغيل المرحلة التجريبية الأولى، التي انطلقت منتصف فبراير 2022 بتشغيل مسار 7A، حيث تلتها المرحلة التجريبية الثانية بتشغيل المسارات (6-7-12) في أواخر شهر مارس، وصولا إلى بدء المرحلة التجريبية الثالثة التي سيعلن عنها قريبا بتشغيل المسارات (5-8-9)، على أن يتم استكمال المشروع بجميع مساراته خلال هذا العام - بمشيئة الله -، مشيرا إلى أن ساعات التشغيل مستمرة طوال الـ24 ساعة، بطاقة بشرية تصل إلى 1200 موظف، كما جرى تفعيل محطة جبل الكعبة «موقتا» خلال شهر رمضان الكريم، لمواكبة الزيادة المتسارعة في أعداد زوار المسجد الحرام، وضمان وصولهم بيسر وسهولة، وذلك بالمواءمة مع الجهات الأمنية.

وأوضح المركز أنه تمت زيادة أعداد الحافلات وقت الذروة، وتوفير اللوحات الإرشادية، وفتح مسار خاص بالحافلات من خلال مشروع مسار، إلى جانب التعاون مع شركة سار لتوفير مواقف مجانية في محطة الحرمين بالرصيفة، مبينا أن العدد الكلي للمسارات التي ستشغل هو 12 مسارا؛ حيث تستهدف نقل نحو 100 ألف راكب يوميا خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل، ونحو 200 ألف يوميا وصولا للسنة السادسة من عمر المشروع، من خلال 400 حافلة، مقسمة إلى 240 حافلة عادية بسعة استيعابية تبلغ 85 راكبا، و160 حافلة مفصلية بسعة استيعابية تبلغ 125 راكبا، وينتشر على تلك المسارات ما يزيد عن 425 محطة توقف، وأربع محطات رئيسية في المنطقة المركزية تنقل المستخدمين من وإلى المسجد الحرام من أحياء مكة المختلفة.

وبين أن الحافلات قد جهزت تجهيزا كاملا من جميع النواحي الملائمة لجميع فئات المستخدمين، حيث تمتاز الحافلات بأنظمة إطفاء الحريق والمساعدات الطبية الأولية، وأنظمة الحماية وكاميرات المراقبة، وأنظمة تفادي الاصطدام، والشاشات المعلوماتية الالكترونية التي تعرض الوجهة والتوقيت، ونظام (هيدروليك)؛ لتسهيل صعود الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير مساحات كافية لعربات الأطفال والكراسي المتحركة، كما أن جميع الحافلات مزودة بخدمة (الإنترنت) (الواي فاي) في كل حافلة، ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة.

وحرص المشروع على استقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبهم ومنحهم الرخص والشهادات المهنية، وأن 100% من السائقين في المرحلة التجريبية الأولى التي بدأت بمسار 7A، هم من الكفاءات الوطنية، جرى تدريبهم على أحدث أجهزة المحاكاة على قيادة الحافلات، إضافة إلى التدريب الميداني، وهم مؤهلون للقيادة وبشكل احترافي.

مشروع حافلات مكة:

المرحلة التجريبية الأولى انطلقت منتصف فبراير 2022 بتشغيل مسار 7A

+ مليون مستخدم استفادوا منذ انطلاق المرحلة الأولى

100% من السائقين في المرحلة الأولى كفاءات وطنية

ساعات التشغيل 24 ساعة

الطاقة البشرية 1200 موظف

المرحلة التجريبية الثانية تنطلق أواخر مارس 2022 بتشغيل المسارات (6-7-12)

المرحلة التجريبية الثالثة سيعلن عنها قريبا بتشغيل المسارات (5-8-9)

استكمال المشروع بجميع مساراته خلال 2022

العدد الكلي للمسارات التي ستشغل 12 مسارا

المشروع يستهدف:





نقل 100 ألف راكب يوميا خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل



100 نقل 200 ألف يوميا وصولا للسنة السادسة من عمر المشروع



النقل من خلال 400 حافلة مقسمة إلى:

240 حافلة عادية بسعة استيعابية 85 راكبا

160 حافلة مفصلية بسعة استيعابية 125 راكبا

المحطات:





425 محطة توقف



4 محطات رئيسة في المنطقة المركزية تنقل من وإلى المسجد الحرام من أحياء مكة



تجهيز الحافلات: