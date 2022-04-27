شكرا لقرائتكم خبر هيئة الزكاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضحت الهيئة بأنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال إنجاز جميع خدماتهم الزكوية والضريبية والجمركية عن طريق البوابة الالكترونية ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة لجميع المنشآت؛ لتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية والجمركية وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكدت استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر في جميع منافذها البرية والجوية والبحرية؛ بما يضمن إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال الإجازة، وإنهاء الإجراءات الجمركية للمركبات القادمة والمغادرة، بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بانسيابية ومرونة، وعدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع.وأوضحت الهيئة بأنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال إنجاز جميع خدماتهم الزكوية والضريبية والجمركية عن طريق البوابة الالكترونية ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة لجميع المنشآت؛ لتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية والجمركية وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الزكاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.