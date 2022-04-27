8 مايو آخر موعد للتأهيل للمنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 8 من مايو المقبل آخر موعد لاستقبال متطلبات التأهيل للمنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض.

وأعلنت الوزارة أخيرا طرح 13 موقعا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية عن طريق المنافسة، إذ تستهدف المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة، وتهدف إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء، لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح، وتوفير البيئة العادلة للمتنافسين، بما يعزز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وذكرت الوزارة أن المرحلة المقبلة من المنافسة ستكون الإعلان عن المتنافسين المتأهلين، وأخيرا إطلاق عملية المزايدة على المواقع المخصصة، مؤكدة مراقبة وتنظيم موقع المجمع والتأكد من أن الأعمال المنفذة لا يترتب منها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط وفرض العقوبات على المخالفين، موضحة أن إعلان المنافسة والشروط والمتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين ستكون عبر «منصة تعدين»، حيث ستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بناء على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة.

مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح







الموقع محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض



عدد المواقع المطروحة للاستثمار 13 موقعا



الشروط والنتائج وأسماء الفائزين عبر «منصة تعدين»



استيفاء متطلبات التأهيل 13 أبريل 2022



آخر موعد لاستقبال متطلبات التأهيل للمنافسة 8 مايو 2022



يلي ذلك إعلان تأهيل المتنافسين



يلي ذلك إطلاق عملية المزايدة على المواقع



أهداف الطرح: