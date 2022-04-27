«تراضي» تنهي نزاعا بين شركتين قيمته 70 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت منصة «تراضي» التابعة لوزارة العدل نزاعا بين شركتين بلغت قيمته أكثر من 70 مليون ريال.

وأوضحت المنصة أنها استقبلت طلب صلح بين شركتين متنازعتين على عقار ثمنه يتجاوز 70 مليون ريال، وقد نجحت إحدى المصلحات في مركز المصالحة في إنهاء النزاع برضى الطرفين.

وأشارت إلى أن إحدى الشركتين اشترت عقارا، وبعد الشراء حصلت بعض العوائق التي تحول دون استلام العقار، فتقدمت الشركة إلى منصة «تراضي» رغبة بأن يقوم مركز المصالحة بالسعي في الصلح بينها وبين الشركة بائعة العقار وإعادة المبلغ المدفوع لها، نظرا لعدم قدرتها على استلام العقار، وحصول النزاع بين الطرفين، وذلك إيمانا من الشركة مقدمة الطلب للمنصة كون مركز المصالحة الخيار الأمثل في تسوية النزاع.

وأفادت بأنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على التزام «البائع» بإعادة ثمن العقار المدفوع والمقدر بـ 70 مليون و425 ألف ريال، فيما التزم «المشتري» بإعادة العقار للبائع، وصدرت بذلك وثيقة صلح تعد سندا تنفيذيا بموجب المادة التاسعة من نظام التنفيذ.

ويمكن الاستفادة من خدمات منصة «تراضي» الالكترونية من خلال الرابط: taradhi.moj.gov.sa، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح «عن بعد» للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتفق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم تطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة «تراضي» عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد «أبشر» لتصدر وثيقة الصلح ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها خلال المنصة.

صلح بين شركتين

محل النزاع

عقار

القيمة

70.425 مليون ريال

سبب النزاع

عدم استلام العقار بعد ظهور عوائق

نتيجة الصلح

التزام «البائع» بإعادة الثمن، والتزام «المشتري» بإعادة العقار

منصة «تراضي»

