أنعام الدولية تستحوذ على 55% من أرو للصناعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة أنعام الدولية القابضة، أمس الثلاثاء، اتفاقية البيع والشراء الملزمة فيما يتعلق بالاستحواذ على نسبة 55% من حصص شركة أرو للصناعة.

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول»، أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 15 مليون ريال، وسيتم سداد القيمة نقدا من موارد الشركة الذاتية، وذلك لتمويل زيادة خطوط الإنتاج ودعم المبيعات.

وذكرت أن الاتفاقية مع شركة أرو للصناعة تخضع لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة وإنهاء بعض الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية المذكورة في الإعلان.

وأفادت الشركة بأن الاستحواذ يهدف إلى تنويع أعمال مجموعة أنعام القابضة بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الفرص الموجودة في هذا القطاع، حيث يمثل القطاع الطبي أهمية كبرى لتنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالاتفاقية.

وكانت «مجموعة أنعام القابضة»، وقعت في 26 ديسمبر 2021، مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على ما نسبته 55 % من حصص شركة «أرو للصناعة»، بمبلغ شراء مبدئي يبلغ 23.5 مليون ريال.

وتقوم شركة أرو للصناعة بتصنيع المستلزمات الطبية من خلال مصنعها الواقع في المنطقة الصناعية الثالثة في مدينة جدة، مثل المسحات الطبية المعقمة، ومسحات أعواد طبية معقمة، والكمامات، والمناديل المعطرة، وجل التعقيم.