شكرا لقرائتكم خبر فيتش تمنح أرامكو تصنيف «A» وتعدل نظرتها المستقبلية إلى إيجابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لشركة «أرامكو السعودية» عند «A»، مع تعديل نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن تعديل نظرتها المستقبلية للشركة يأتي بعد تعديل النظرة المستقبلية للسعودية أخيرا إلى إيجابية، وذلك بالنظر إلى الروابط الوثيقة بين الشركة والحكومة.

وذكرت فيتش أن الملف المالي للشركة يستفيد من تدفقاتها النقدية الحرة القوية قبل توزيع الأرباح والرافعة المالية المتحفظة، بالإضافة إلى تميز ملفها التجاري بالإنتاج على نطاق واسع، والاحتياطيات الكبيرة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في أعمال المصب والبتروكيماويات.

وكانت وكالة «فيتش» أكدت تصنيفها الائتماني للسعودية عند A، وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، متوقعة تحقيق فوائض في ميزانية العام الجاري والعام المقبل مدفوعة بارتفاع أسعار النفط.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته 14 أبريل، «إن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة».

وأضافت «سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط ​​«A»، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022، حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية».

وتابعت «نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025. وستحتفظ الحكومة أيضا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي».

وتوقعت «فيتش» أن تسجل المملكة فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7% و 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط ​​أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارا للبرميل وأن متوسط ​​إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 ملايين برميل يوميا، و 11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.

وتستهدف أرامكو السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.6 مليون برميل في اليوم في عام 2025 و13.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، من حوالي 12.2 مليون برميل في اليوم حاليا.

وتفترض الوكالة أن التحكم في الإنفاق سيستمر على نطاق واسع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، نظرا لعدم اليقين بشأن أسعار النفط طويلة الأجل، وقالت «التزام السلطات بجعل الميزانية مرنة لأسعار النفط المنخفضة بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية؛ وزيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. نتوقع أن يكون الإنفاق في عام 2022 ثابتا على أساس سنوي، أي أعلى بنسبة 9% من الميزانية».

تقرير فيتش عن أرامكو السعودية:

