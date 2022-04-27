شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع زراعات القطن طويل التيلة لـ63661 فدان حتى 26 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشار الدكتور محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، ان زراعات القطن ارتفعت الى 63661 فدان حتى يوم 26 ابريل الجارى مقارنة بمساحات بلغت 48637 فدان فى 19 أبريل 2022.
أضاف خضر لـ"الخليج 365" أن إجمالى الزراعات فى وجه قبلى، ارتفعت من 15,519 فدان فى 19 أبريل إلى 21275 فدان فى 26 أبريل.
وفى محافظات وجه بحرى، كشف أن الزراعات ارتفعت من من 28700 فدان إلى 42386 فدان ، لافتا أن حجم الزراعات جاء كالتالى .
البحيرة 214 فدان
كفر الشيخ 7129 فدان
الغربية 6321 فدان
الشرقية 14309
بورسعيد 175
الإسماعيلية 737 فدان
الدقهلية 11455 فدان
دمياط 609 افدنة
المنوفية 1368 فدان
بنها 69 فداناجمالى وجه بحرى 42386 افدنة وجه قبلى
الفيوم 12577 افدنة
بنى سويف 6601 فدان
المنيا 333 فدان
أسيوط 1648 فدان
سوهاج 80 فداناجمالى وجه قبلى 21275 فدان الاجمالى العام 63661 فدان