شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع زراعات القطن طويل التيلة لـ63661 فدان حتى 26 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار الدكتور محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، ان زراعات القطن ارتفعت الى 63661 فدان حتى يوم 26 ابريل الجارى مقارنة بمساحات بلغت 48637 فدان فى 19 أبريل 2022.

أضاف خضر لـ"الخليج 365" أن إجمالى الزراعات فى وجه قبلى، ارتفعت من 15,519 فدان فى 19 أبريل إلى 21275 فدان فى 26 أبريل.

وفى محافظات وجه بحرى، كشف أن الزراعات ارتفعت من من 28700 فدان إلى 42386 فدان ، لافتا أن حجم الزراعات جاء كالتالى .

البحيرة 214 فدان

كفر الشيخ 7129 فدان

الغربية 6321 فدان

الشرقية 14309

بورسعيد 175

الإسماعيلية 737 فدان

الدقهلية 11455 فدان

دمياط 609 افدنة

المنوفية 1368 فدان

بنها 69 فدان

الفيوم 12577 افدنة

بنى سويف 6601 فدان

المنيا 333 فدان

أسيوط 1648 فدان

سوهاج 80 فدان