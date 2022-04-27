شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سلة خامات "أوبك" يسجل 101.93 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" اليوم أن سعر سلة خاماتها تراجع 5.73 دولار ليسجل 101.93 دولار للبرميل في تعاملات الاثنين الماضي بعد أن كان السعر 107.66 دولار يوم الجمعة الماضى.

وبلغ المعدل السنوى لسعر سلة خامات أوبك العام الماضي 69.89 دولارا للبرميل .

وفى وقت سابق، حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من أن يتسبب استمرار ارتفاع أسعار المنتجات النفطية الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي، وكذلك في التأثير على الطلب على النفط الخام، والتي ستزداد سوءًا مع استمرار الحرب.

وخفضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.9% مقابل 4.2% في 2022.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري ، أن الحرب تسببت في إصدار وابل من العقوبات من العديد من الدول الكبرى ضد روسيا، ما تسبب في حدوث أسوأ أزمة إمدادات في سوق النفط منذ عقود، ودفعت الذهب الأسود إلى مُلامسة مستوى 140 دولارًا للبرميل، في حين قفزت أسعار السلع الأخرى المُنتجة في روسيا وأوكرانيا مثل القمح وبعض المعادن الرئيسية ما زاد من الضغط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل معدلات تضخم مرتفعة

وسجلت أسعار النفط اليوم، 103.01دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98.96 دولار للبرميل.