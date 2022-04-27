شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتى 5.4 دولار ليسجل 104.41 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر برميل النفط الكويتى 5.4 دولار ليبلغ 104.41 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 109.81دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.33 دولار لتبلغ عند التسوية 102.32دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3,53 دولار لتبلغ عند التسوية 98.54 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وفيما تتواصل التحذيرات من التأثيرات السلبية للحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، اعتبرت لورانس بون كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى منظمة التعاون والتنمية أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستكلف أوروبا من نقطة إلى نقطة ونصف من النمو بحسب مدة الصراع، بينما توقعت أن يقفز التضخم ما بين نقطتين إلى نقطتين ونصف.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة وتعثر سلاسل التوريد إلى ارتفاع التضخم فى أوروبا، حيث وصلت ألمانيا إلى مستوى لم تشهده منذ أكثر من 40 عامًا، وقال مكتب الإحصاء الفيدرالى الألماني، إن أسعار المستهلكين فى ألمانيا، أكبر اقتصاد فى أوروبا، قفزت بنسبة 7.6 % مقارنة بالعام الماضي، مستشهداً بأرقام أولية تم تعديلها لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى.

وكشفت بيانات رسمية حديثة أن معدل التضخم فى منطقة اليورو قفز إلى مستوى مرتفع جديد، ما جعل البنك المركزى الأوروبى أمام خيارات صعبة بين دعم النمو الضعيف وتضييق الخناق على الأسعار المتسارعة التى يحركها التهديد لإمدادات الطاقة فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا.