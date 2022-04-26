الطيران المدني تبدأ إجراءات لتوفير أسعار مناسبة للتذاكر الداخلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الهيئة العامة للطيران المدني اتخاذ إجراءات مباشرة تضمنت مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات، وذلك بهدف توفير أسعار مناسبة لتذاكر الطيران الداخلية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، في بيان مقتضب أمس الثلاثاء، إنها لاحظت أخيرا تغيرا في نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية، وتابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي.

وأضافت، أنها نتيجة لذلك اتخذت الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة حزمة من الإجراءات المباشرة سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات.

وأفادت أن ذلك يهدف إلى ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة.

الإجراءات:

- مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي

- زيادة السعة المقعدية

- زيادة عدد الرحلات

الأهداف:

- توفير أسعار مناسبة

- تعزيز التنافسية بالقطاع

- حماية حقوق المسافرين