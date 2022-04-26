شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط «الإسترليني» لأدنى مستوى في 21 شهراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني هبوطاً اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في 21 شهرا مقابل الدولار الأمريكي، متضررا من مخاوف حيال نمو الاقتصاد البريطاني وأحدث أرقام بشأن الدين الحكومي والقلق من أن قيود كوفيد-19 في الصين ستلحق ضررا بالنمو العالمي.

وتراجع الإسترليني 0.9 بالمئة إلى 1.2621 دولار بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2020.

وتنخفض العملة البريطانية الآن بحوالي أربعة بالمئة أمام الدولار عن مستواها في بداية الشهر، وتتجه نحو تسجيل أكبر شهر من الخسائر منذ يوليو تموز 2019 بفعل علامات متنامية على ضعف في التوقعات الاقتصادية.