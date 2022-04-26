شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة تكشف أهداف البوابة المصرية للعمرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة شركات السياحة، أن البوابة المصرية للعمرة تسعى لتحقيق عدة أهداف مهمة جميعها لصالح المواطن المصري الراغب في أداء العمرة؛ مشيرة إلى أن البوابة ترفع شعار "حماية المواطن وحفظ حقوقه" ولتحقيق هذا الشعار فقد تم وضع الأهداف المهمة للبوابة من أجل المواطن.

وأضافت غرفة شركات السياحة في فيديو جديد قامت بنشره، أن جميع الأهداف التي تسعى البوابة لتحقيقها تصب في صالح المعتمرين؛ ومن بين تلك الأهداف حماية المعتمرين من السماسرة والوسطاء، ومنع أي محاولة للنصب عليهم ومواجهة الكيانات غير المرخصة ومنع تدخلها في العمرة؛ كما تستهدف التأكد من توافر كافة الخدمات التي تعاقد عليها المواطن وباعلى جودة والتدخل عند التقصير في خدمة المعتمرين ومعاقبة المقصرين.

وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أن البوابة تحقق عنصر مهم للغاية وهو متابعة المعتمرين منذ سفرهم إلى العمرة وحتى عودتهم سالمين والتدخل الفوري لحل أي مشكلة تواجههم في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين بالداخل والخارج؛ وأكدت الغرفة أن البوابة نجحت في القضاء على ظواهر سلبية عديدة كانت تحدث برحلات العمرة أهمها تخلف المعتمرين عن العودة في مواعيدهم المقررة، واختفاء التكدس المطارات والمنافذ والشوارع، وخاطبت الغرفة المواطنين في نهاية الفيديو بشعار يقول " مع البوابة المصرية للعمرة؛ بالك مرتاح؛ وحقك مضمون.